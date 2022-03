Alla Fiera del disco di Enna i vinili di tutti i tempi

Migliaia di dischi il cosiddetto «vinile» di tutti i generi musicali. Sono quelli che si possono trovare oggi e domani allo Spazio Enna in piazza Scelfo per la prima Fiera del disco. A promuovere questa singolare iniziativa unica nel suo genere a Enna, una vera compra vendita di dischi le associazioni Enna Massive, Ri-Fioriamo in collaborazione con Best Price Rec di Messina che esporranno i loro circa 40 mila pezzi tutti catalogati e selezionati per generi musicali tranne musica classica. Quindi per tutti gli appassionati del vinile da tutta la Sicilia una occasione da non perdere e la possibilità di potere acquistare il disco preferito. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Riccardo Caccamo

