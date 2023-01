Centuripe dall'alto, Osvaldo Bevilacqua: «Sagoma incredibile, gigante disteso o stella marina?»

Un gigante disteso o una stella marina? Ecco Centuripe, comune della provincia di Enna, in una foto dall'alto scattata da un drone e postata su Facebook dal conduttore televisivo Osvaldo Bevilacqua il quale non nasconde di esserne rimasto affascinato.

«Avete mai visto la sagoma di un borgo italiano dall’alto con le sembianze di una figura umana? Sembrava incredibile anche a me fin quando, anni fa, un paio di miei amici, specializzati in riprese aeree, mi parlarono di un piccolo centro siciliano che aveva le sembianze di una figura umana distesa sulla montagna», scrive Bevilacqua su Facebook, raccontando la storia del borgo ennese. «Una visita a Centuripe - sottolinea - diventa un viaggioNazionale indimenticabile. Si dice che Garibaldi, durante la celebre spedizione dei Mille, lo abbia definito, appropriatamente, “balcone della Sicilia”», riferendosi alla sua posizione al cospetto dell'Etna.

La foto del drone si commenta da sola e stuzzica al contempo la fantasia. Lo stesso Bevilacqua si chiede se somigli più a un gigante disteso o a una stella marina, mentre per altri è più simile a un polpo con cinque tentacoli. «A voi, questa immagine dall’alto, opera del drone di Pio Andrea Peri, cosa fa venire in mente?», chiede sul social network. «Un'altra perla della meravigliosa Sicilia... A me pare la sagoma di un extraterrestre», risponde Damiana Lanati. «Quella pittoresca immagine dell'omone che si aggrappa alla sua montagna, quasi a rendersi custode del suo borgo tanto da non lasciar scivolare via, è particolarmente unica... un altro gioiello del nostro bel Paese sicuramente da visitare», aggiunge Anna Di Loreto. «Sembra un uomo sdraiato a prendere il sole.

La Sicilia è una terra stupenda», secondo Teresa Gaudino.

