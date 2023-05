Enna, all'Oncologia dell'ospedale donati 25 copricapo fatti a mano dalla Missione di Biagio Conte

Donati al reparto di Oncologia dell’ospedale Umberto I di Enna 25 copricapo realizzati dalle mani esperte dei volontari del laboratorio solidale della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte di Palermo. Lo dice in una nota l’Asp di Enna.

A consegnare i manufatti artigianali Silvana Di Paola, coordinatrice del laboratorio che si trova nella sede storica di via Archirafi a Palermo. «I volontari del laboratorio solidale della Missione - dice Silvana Di Paola - sono impegnati a produrre i copricapi per le pazienti dei reparti di oncologia degli ospedali che stiamo raggiungendo in ogni parte dell’Isola, con l’obiettivo di superare anche i confini regionali. L’iniziativa - prosegue - nasce dall’esigenza di dare una risposta alla domanda: su cosa possiamo fare per i pazienti oncologici, e soprattutto per le donne, che vivono spesso la perdita dei capelli come una perdita della propria identità. Come in ogni gesto di amore per il prossimo che soffre, donare aiuta moltissimo anche chi compie l'azione», conclude.

Gli operatori sanitari del reparto, diretto dalla dottoressa Daniela Sambataro, hanno accolto il dono dei volontari della Missione di Biagio Conte, scomparso lo scorso 12 gennaio, sottolineando la grande valenza dell’umanizzazione all’interno dei percorsi di cura.

