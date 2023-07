I calanchi di Centuripe per le nuove riprese siciliane del Gattopardo

La Sicilia innamorata del Gattopardo e il Gattopardo innamorato della Sicilia. È un amore a doppio binario quello che sta emergendo con la nuova serie tv che andrà in onda su Netflix. Per le riprese del Gattopardo, attori, tecnici, tutto lo staff e macchine da presa, si trovano adesso nell’entroterra siciliano e il sindaco di Centuripe, Salvatore La Spina, posta orgoglioso alcuni scatti del suo paese (che qui pubblichiamo) che dal 2023 ha fatto un salto indietro, per l’occasione, al 1860. “Dopo Palermo e Siracusa, Netflix sceglie Centuripe e i suoi meravigliosi Calanchi per il remake del Gattopardo!”, scrive su Facebook.

Così, dopo 60 anni dalla trasposizione cinematografica di Luchino Visconti, Il Gattopardo torna sul set sotto forma di serie in sei episodi. A dirigerla sarà Tom Shankland. Il cast vede come protagonisti Kim Rossi Stuart (Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina), Benedetta Porcaroli (Concetta), Deva Cassel (Angelica), figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, e Saul Nanni (Tancredi). Nel cast anche Paolo Calabresi, Francesco Colella, Astrid Meloni e Greta Esposito. Shankland, che dirigerà gli episodi 1-2-3-6, sarà affiancato sul set dai registi Giuseppe Capotondi (episodio 4) e Laura Luchetti (episodio 5). La serie è scritta da Richard Warlow, ed è prodotta da Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli, Marco Cohen e Benedetto Habib per Indiana Production e da Will Gould, Frith Tiplady e Matthew Read per Moonage Pictures e arriverà solo su Netflix.