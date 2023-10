Arturo Caranna nominato nuovo direttore dell'Oasi di Troina

Arturo Caranna è il nuovo direttore dell'Oasi di Troina. La nomina arriva a seguito della decisione del Cda dell’Istituto, riunitosi il sette ottobre scorso, su proposta del presidente, Don Silvio Rotondo.

La sua carriera professionale è caratterizzata da diversi incarichi manageriali che vanno da un solido background all’Oasi di Troina, dove ha ricoperto infatti il ruolo di direttore amministrativo per dieci anni e di direttore dell’Unità Operativa Internal Auditing, senza dimenticare il suo ruolo all'azienda ospedaliera e Policlinico universitario di Palermo, per ricoprire il ruolo di direttore amministrativo, che adesso lascia per il nuovo incarico a Troina.

“Lavoreremo in rete – ha detto il dottor Caranna- in costante confronto, un continuo dialogo e un impegno comune per il bene dell’Istituto, al fine di portare avanti e costruire insieme un futuro di sviluppo per l’Oasi di Troina e garantire servizi sempre più innovativi e funzionali alla speciale utenza dell’Oasi”.