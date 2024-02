L'avventura Onu di Antonio Occhipinti, dal liceo di Enna all'Harvard University di Boston

Da Enna a Boston. Antonio Occhipinti, studente del liceo scientifico Farinato, ha compiuto una esperienza formativa che difficilmente potrà dimenticare e che lui stesso ha definito un vero “capolavoro”. Antonio ha svolto un’attività di simulazione in lingua inglese di una riunione dell’Onu alla Harvard University di Boston, la seconda università al mondo per fama e prestigio.

La simulazione, organizzata dall’agenzia United Network ha rappresentato l’opportunità per confrontarsi su tematiche di interesse globale con studenti di tutto il mondo. Occhipinti ha rappresentato lo stato del Mozambico nella commissione Sst (Special Summit on Terrorism) sostenendo un intervento relativo al fenomeno del terrorismo nei paesi in via di sviluppo e sull'uso dei media e della propaganda nel reclutamento di nuovi membri. Antonio ha ricevuto la menzione d’onore per il suo intervento, eguagliando anche quest' anno il successo ottenuto lo scorso anno a New York.