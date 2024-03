Gagliano, nonno Giuseppe spegne 101 candeline: è l'uomo più anziano del paese

A Gagliano Castelferrato si festeggia il nonno dei record. Si tratta di Giuseppe Raffino, che ha compiuto 101 anni ed è l'uomo più anziano del paese. Un vero e proprio punto di riferimento per tutti, in tanti lo definiscono la «memoria storica» di Gagliano: reduce della Seconda Guerra Mondiale e presidente onorario della sezione Combattenti di Gagliano, di storie ed esperienze vissute in prima persona ne ha raccontate tante.

Sempre disponibile e col sorriso sulle labbra, a Gagliano lo conoscono tutti, soprattutto per la sua grande forza d'animo e la capacità di far fronte a ogni difficoltà. Nato da una famiglia di contadini, a diciannove anni partì per il fronte, combattendo per ben due anni, ma riuscendo poi a fuggire dalla Croazia.

Nonostante gli stenti, riuscì ad attraversare tutta la Penisola per riabbracciare i suoi cari, prima a piedi, poi in treno e infine su un vecchio barcone che dalla Calabria lo portò nella sua amata Sicilia.