A Calascibetta i cento anni di nonna Giuseppa: festa per il compleanno da record

È un vero e proprio punto di riferimento in tutta la cittadina, la memoria storica del paese, che ricorda ancora il periodo terribile della guerra. Giuseppa Napoli non festeggia soltanto l'onomastico, ma anche un traguardo da record: ha infatti spento ben cento candeline e tutta Calascibetta è in festa per lei.

Anche il sindaco ha contribuito a rendere ancora più speciale il giorno del suo compleanno: Piero Capizzi ha infatti consegnato una targa a nonna Giuseppa, per rendere omaggio al suo secolo di vita, vissuto intensamente e sempre col sorriso sulle labbra. A festeggiare insieme alla neo centenaria, gli affetti più cari, dai due figli ai nipoti, fino agli altri parenti, agli amici e tanti conoscenti che a Calascibetta le vogliono bene.

Casalinga, classe 1924, nonna Giuseppa, ha sempre lavorato insieme al marito, morto nel 2013, nel settore dell'agricoltura. «È sempre stata animata da un grande spirito di sacrificio - dice chi la conosce - e non si è mai tirata indietro. Ha vissuto per la sua famiglia, una donna dai grandi principi morali». Nonna Giuseppe conserva ancora una grande lucidità e coltiva ancora la sua passione: l'uncinetto. Per lei, nel giorno della festa, palloncini, fiori e tanti abbracci, che ha accolto con gioia e commozione.