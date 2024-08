Enna, i fedeli escono dalle chiese per protesta contro i preti che coprono gli abusi sessuali - VIDEO

Un gruppo di cittadini ha partecipato a una manifestazione di protesta in due chiese di Enna, la parrocchia di San Giuseppe e il santuario di Valverde, dove officiavano prelati coinvolti nella vicenda di don Giuseppe Rugolo, il sacerdote condannato a 4 anni e mezzo di carcere per violenza sessuale aggravata a danno di minori. I credenti che hanno aderito all’iniziativa, non appena sono entrati i preti per celebrare la Messa, si sono alzati in massa e hanno abbandonato le chiese, esponendo all’esterno degli edifici di culto dei cartelli con alcune frasi del Vangelo e uno più grande con la scritta «Non accetto prediche da chi copre un abuso». Il video che racconta la protesta (sopra) è diventato virale.

Un'iniziativa che non è estemporanea, anzi nei propositi dei manifestanti c'è l'idea della nascita di un vero comitato cittadino che si preoccupi di fare in modo che le prediche non arrivino da chi copre gli abusi sessuali dei sacerdoti.