Torino, anniversario fondazione guardia di finanza: c'è anche l'esibizione di sand art dell'ennese Stefania Bruno

Ieri (5 ottobre), in Piazza Castello a Torino ha avuto luogo la cerimonia di rievocazione storica, organizzata quale evento conclusivo delle celebrazioni del 250° Anniversario di fondazione della Guardia di Finanza.

L’evento si è aperto con gli interventi del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, On. Giancarlo Giorgetti, cui è seguito il carosello storico di militari in uniformi d’epoca. Il Comandante Generale, nel corso del suo intervento, ha ricordato come l’Istituzione sia «indissolubilmente legata alle proprie radici, ma con lo sguardo costantemente proteso verso il futuro, capace di evolversi, di farsi interprete delle priorità del suo tempo, di affrontare le sfide del cambiamento. E al nostro fianco, negli scenari con cui oggi ci misuriamo, ci sono idealmente tutte le generazioni di Fiamme Gialle che ci hanno preceduto. Ognuna di esse ha contribuito a generare il patrimonio di competenze, il sistema di valori, la sensibilità, la cultura di riferimento che oggi ci contraddistinguono».