Al rettore della Kore, Francesco Tomasello, il Premio Chirone

Al conferimento del premio Chirone al rettore Tomasello seguirà la lettura magistrale del professore Adelfio Elio Cardinale su «Tecnocrazia e medical humanities». Il congresso si celebra nell’ambito del 48° raduno del gruppo regionale della Società italiana di radiologia medica e fra i temi principali ci sarà proprio un approfondimento su come gestire i processi e le nuove tecnologie in radiologia, con un particolare focus sull’intelligenza artificiale.

Sarà conferito oggi al professor Francesco Tomasello, rettore dell’Università Kore di Enna, il prestigioso Premio nazionale Chirone 2024. La premiazione si colloca nella giornata di apertura del congresso «Dal Management all’intelligenza artificiale: come governare i processi e le nuove tecnologie in radiologia», che si terrà ad Enna da oggi a sabato. Oggi l’aula Colajanni della Kore ospiterà la cerimonia inaugurale prevista per le 17. Parteciperanno diverse personalità accademiche e istituzionali, tra cui il sindaco di Enna, il rettore dell’Università Kore e il rettore dell’Università di Palermo.

Il Premio Chirone, intitolato al sapiente centauro Chirone, che per la mitologia greca trasmise ad Esculapio, dio della medicina, le conoscenze dell’arte medica, viene assegnato annualmente, sebbene negli ultimi anni era rimasto sospeso per via della pandemia da Covid-19, dalla Società italiana di storia della medicina. A scegliere a chi assegnare il premio è una commissione di altissimo livello in campo medico: il professore Cardinale, presidente Sism; il professore Silvio Garattini, presidente dell’Istituto Mario Negri; il professore Eugenio Gaudio, presidente della Fondazione Roma- Sapienza; il professore Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas e il professore Giovanni Simonetti, emerito dell’Università Roma Tor Vergata.

Il premio viene assegnato al professore Tomasello, il cui curriculum eccezionale raccoglie fondamentali ricerche in campo biomedico e collaborazioni internazionali, per essersi «distinto - così recita la motivazione - in campo nazionale e internazionale nella rivascolarizzazione cerebrale; ha effettuato ricerche sui meccanismi molecolari che modulano la carcinogenesi dei tumori cerebrali; ha realizzato una metodica innovativa chirurgica mini-invasiva per i conflitti neuro-vascolari causa di nevralgia trigeminale ed emispasmo facciale.

Franco Tomasello ha inteso la missione delle Università come luoghi di dialogo e di incontri culturali. È stato un leader riconosciuto in campo accademico e nella comunità scientifica, per le sue robuste radici di capacità di investigazione scientifica. È stato guida capace di combinare un approccio multidisciplinare necessario per rinnovare, rivelandosi pertanto un connettore e un aggregatore».