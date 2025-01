Il teatro di Enna diventa una discoteca per la festa di matrimonio, all'alba sposi e invitati vanno via e lasciano il Neglia in abbandono

Canti, balli, luci psichedeliche, torte e beverage. La notte di Capodanno una coppia di sposi ha scelto il teatro comunale Neglia a Enna per la loro festa di matrimonio con decine di invitati. Così il teatro è diventata la location per trascorrere in compagnia di parenti e tantissimi amici il 31 dicembre e brindare al nuovo anno, come fosse una discoteca. Le foto ed i video, che stanno facendo il giro del web, raccontano di torte e candele, musica a palla e luci psichedeliche. Gli organizzatori hanno ottenuto le autorizzazioni dal Comune e per fare spazio agli ospiti sono state smontate tutte le poltrone della platea. Del resto, sarebbe stato impossibile ballare o spostarsi liberamente dentro il teatro, per gustare una fetta di torta o sorseggiare una coppa di champagne.

«Il teatro è stato affittato dalla coppia per 4 giorni e sarà restituito stasera anche perché domani c’è uno spettacolo - dice Sergio Maffeo, responsabile dell’ufficio eventi del Comune di Enna - Alla coppia è stata chiesta una fideiussione per 50 mila euro. «Gli sposi, lei una wedding planner lui un tatuatore, hanno assoldato una squadra per smontare tutte le poltrone della platea del teatro . «Tutto in sicurezza per il bene monumentale - chiarisce ancora Maffeo - sopra la moquette è stato posizionato un cellophane e ancora un tavolato e poi sopra la moquette».