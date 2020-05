Il tennistavolo si ferma, l'Enna fa festa per l'A-2

Il coronavirus ferma anche il tennistavolo. L'ultima parola l'ha messa il consiglio della Federazione che ha decretato la conclusione definitiva di tutte le attività sia individuali, che a squadre, che quella di base. Gli scudetti per società non saranno assegnati e le retrocessioni sono state bloccate.

Ad Enna intanto si festeggia. Promozione in A-2 maschile ottenuta da Albatros Zafferana e Ausonia Enna che prima della sosta avevano rispettivamente 16 e 14 punti. La compagine ennese - come riporta un articolo di Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia - ha ottenuto anche la promozione in B-1 con i palermitani del Tennistavolo Mazzola che prima della sosta forzata comandavano la graduatoria con 18 punti.

