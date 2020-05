Autodromo di Pergusa verso la riapertura: "Si cerca la soluzione più sicura"

«Parlerò con il presidente dell'Ente per trovare la migliore soluzione possibile». È quanto ha dichiarato il sindaco di Enna Maurizio Dipietro riguardo alla possibilità di riaprire l'autodromo di Pergusa e consentire a tanti ennesi di andare in quel sito per fare attività motoria, jogging o altro.

Da lunedì scorso infatti con le nuove disposizioni del presidente della Regione c'è la possibilità di poter praticare attività fisica amatoriale. E da sempre l'autodromo di Pergusa rappresenta il sito di maggiore attrattiva sia per chi lo utilizza per allentamenti come i tanti podisti amatoriali ma anche per semplici passeggiate.

Tra l'altro la sua grandissima estensione sia in lunghezza ben 5 chilometri che in larghezza in alcuni punti come nelle varianti immediatamente dopo il traguardo, anche oltre ampiamente un centinaio di metri fa pensare che con comportamenti oculati ed all'insegna del buonsenso, la sicurezza della distanza sociale potrebbe essere assicurata.

Gli unici inconvenienti sarebbero il luogo di sosta delle automobili nel piazzale davanti l'ingresso dove si verrebbe a creare un pericoloso traffico che per l'ingresso vero e proprio dentro la struttura visto che da sempre l'unica porta d'accesso lasciata libera è un piccolo spazio dove può entrare o uscire una sola persona. Ma ad ogni modo potrebbero essere inconvenienti da poter superare, basta avere la volontà a farlo.

