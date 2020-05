Enna, autorizzata la riapertura di alcuni impianti sportivi

Dopo il graduale allentamento delle maglie per le attività commerciali, a Enna la «Fase 2»

interesserà anche il benessere fisico. Il sindaco Maurizio Dipietro ha autorizzato a partire da oggi

l'apertura di alcuni impianti sportivi comunali, per la precisione i due campi da tennis scoperti di contrada

Pisciotto a Enna alta, gli altri due di Pergusa alle spalle del campo di calcio ed il campo comunale di atletica

leggera Tino Pregadio di Enna bassa.

Gli impianti saranno fruibili tutti i giorni tranne la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ma per poterli utilizzare si dovrà prenotare anche perché l'ingresso sarà contingentato ed a turni ovvero non più di 2 persone per un incontro singolo nei campi da tennis per la durata di 90 minuti e non più di 50 persone per il campo di atletica leggera e sempre con lo stesso tempo di fruizione.

La prenotazione al numero di telefono 093540224. Così piano piano anche in questo settore la

città di Enna inizia a ritrovare una sua parziale normalità anche se però è chiaro che non basta.

