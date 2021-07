Coronavirus, accordo tra Asp di Enna e Coni per le vaccinazioni degli iscritti

Continua la campagna vaccinale dell'Asp di Enna che ha siglato un accordo con il CONI per offrire un canale privilegiato per la vaccinazione agli iscritti dell’Associazione. Tutti gli iscritti potranno recarsi presso i 4 HUB vaccinali (Enna, Leonforte, Nicosia, Piazza Armerina), nella fascia oraria 16-18 delle giornate di esercizio dei centri vaccinali, e usufruire, pertanto, di una corsia dedicata per l’effettuazione delle vaccinazioni.

“La vaccinazione costituisce, ad oggi, l’unica arma efficace per arginare il propagarsi dell’epidemia” afferma il Direttore Generale, Dott. Francesco Iudica, che esorta tutti i cittadini ad aderire alla campagna vaccinale: “Vaccinarsi è un gesto essenziale per il singolo e per la collettività. Proteggere sé stessi significa anche proteggere i propri cari”.

Il Direttore Sanitario, dott. Emanuele Cassarà, ricorda come: “La circolazione delle varianti, soprattutto quella Delta, espone la popolazione a una possibile nuova ondata epidemica, i cui effetti sulla collettività, sull’economia, sul sistema salute in toto non possono essere trascurati. Scelte consapevoli e comportamenti corretti, come il mantenimento del distanziamento sociale e la vaccinazione, sono le uniche strategie da adottare. Si ringraziano gli sportivi dell’esempio che danno e daranno a tutti noi”.

Il presidente regionale Sergio D'Antoni ed il delegato provinciale Angelo Sberna del CONI esprimono grande soddisfazione per la disponibilità dell'Asp di Enna. D’Antoni afferma: “Il mondo dello sport è convinto della importanza dei vaccini nella lotta al Covid. Questa iniziativa rende più semplice la vaccinazione di chi è soggetto per il suo ruolo di atleta a frequenti contatti e a continue trasferte”.

