Mario Sgrò confermato alla presidenza dell'Ente Autodromo di Pergusa

Mario Sgrò è stato riconfermato alla presidenza del Consorzio ente autodromo Pergusa.

«Ringrazio i soci del consorzio - ha detto Sgrò dopo la riconferma -, il commissario del Libero consorzio comunale della provincia di Enna ed il rappresentante dell’Automobile club Enna che, col sindaco della città, dal quale sono stato indicato come rappresentante del Comune, hanno voluto la mia riconferma alla presidenza dell’Ente. Non mancherà la mia leale e responsabile collaborazione. Tengo, inoltre, ad esprimere particolarmente la mia gratitudine nei confronti dei numerosi cittadini, politici, organizzazioni economiche, sociali e sportive che, con le loro testimonianze di stima, hanno auspicato la mia rielezione. Ho sentito - ha aggiunto - il presidente dell’Automobile club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, il quale, come sempre, mi ha incoraggiato nel proseguire l’attività a favore dell’autodromo . Ho, dunque, contattato il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a cui ho manifestato la mia riconoscenza per la solidarietà ed il sostegno che non mi ha mai fatto mancare, nella considerazione che il circuito pergusino costituisce un vanto ed una opportunità della Sicilia a livello internazionale».

