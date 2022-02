Gli atleti convocati a Enna per lo stage dei Giochi delle Isole 2022

Inizia ufficialmente il prossimo 21 febbraio il cammino della rappresentativa siciliana agli ordini dello staff tecnico individuato dal Comitato regionale Sicilia Figh, Mario e Roberto Gulino, ed Enzo Augello, verso la partecipazione ai Giochi delle Isole 2022 che si terranno a fine maggio alle Isole Baleari. Gli atleti selezionati, per quella giornata si ritroveranno al Palazzetto dello Sport di Enna bassa i 22 atleti convocati dopo la selezione delle scorse settimane a Caltanissetta per sostenere un primo stage dalle ore 15,30 alle ore 19. Dall’organizzazione dell’evento si comunica che l’accesso agli spalti è consentito ad un solo accompagnatore per Società, la quale dovrà comunicare il nominativo.

Ogni atleta e accompagnatore coinvolto nello stage dovrà presentarsi munito di: green pass “rinforzato”; esito certificato da un medico o da un laboratorio di analisi del tampone rapido effettuato nelle 48h precedenti al giorno dello stage; pallone da gioco N. 2; documento d’identità in corso di validità; copia del certificato medico di idoneità sportiva.

“Iniziamo questo cammino che ci poterà alla partecipazione ad una delle più importanti competizioni giovanili della disciplina – commenta il Presidente del Comitato Regionale Sicilia Figh Sandro Pagaria – a detta dei nostri tecnici federali abbiamo un gruppo di atleti molto interessanti che potrà fare molto bene se messo nelle condizioni di poterlo fare. E noi come Comitato regionale Sicilia cercheremo di supportare questo gruppo sotto tutti gli aspetti organizzativi”.

Questo l’elenco degli atleti convocati

1 AIELLO LUDOVICO 2006 MATTROINA

2 ANDOLINA VINCENZO 2006 MATTROINA

3 SOMMA DIEGO 2006 MATTROINA

4 SOMMA GABRIELE 2006 MATTROINA

5 BUFFOLINO DANIELE 2006 CRAZY REUSIA

6 CARAMAGNO SAMUELE 2006 ARETUSA

7 CARNEMOLLA GIULIO 2006 ARETUSA

8 INFANTINO DANILO 2007 ARETUSA

9 VASQUEZ MATTEO 2006 ARETUSA

10 YATAWARAGE NAVEESHA 2006 ARETUSA

11 D’AGUANNO GIOELE 2007 LEALI MARSALA

12 CIBOTARU FRANCESCO 2007 LEALI MARSALA

13 MASSARO FLAVIO 2007 HALIKADA

14 BELLOMO CORRADO 2007 AVOLA

15 PARRINELLO VINCENZO 2006 PALL. MARSALA

16 RALLO LUCA 2006 PALL. MARSALA

17 BUCCAFUSCA FRANCESCO 2006 PALERMO PALL.

18 CUCCIA RICCARDO 2007 PALERMO PALL.

19 GUCCIONE DAVIDE 2006 PALERMO PALL.

20 LICARI PAOLO 2006 IL GIOVINETTO

21 GIACALONE SAMUELE 2006 IL GIOVINETTO

22 SCIBETTA GABRIELE 2006 GIRGENTI

RISERVE A CASA

1 CARUSO MICHELE 2006 AVOLA

2 GAMBINO MARCO 2006 HALIKADA

3 MILAZZO LORENZO 2006 HALIKADA

4 SPARLA PAOLO 2006 LEALI MARSALA

© Riproduzione riservata