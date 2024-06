Oltre cento piloti di 10 nazioni all'autodromo di Pergusa

Scatta domani, venerdì 7 giugno, con le prove libere il terzo Aci Racing Weekend all’Autodromo Pergusa con oltre 100 piloti al via di 10 nazioni diverse, che si sfideranno in alcune delle serie Tricolori più spettacolari. Quest’anno in Sicilia si potranno ammirare le nuove monoposto Wolf, motorizzate Aprila del campionato Italiano Sport Prototipi come le affascinanti vetture del Campionato Italiano Auto storiche, mentre si tratta di un grande ritorno per le vetture da Turismo con il Tcr Italy e della prima volta in Sicilia per l’apprezzata serie internazionale Mitjet.

C’è grande attesa per l’esordio del Tricolore Prototipi, che vedrà la prima volta in pista della Gb 08 Raiden, con uno schieramento di alto livello, nel quale spicca la presenza del detentore del titolo, lo svedese Emil Hellberg, che sicuramente vorrà salire in cattedra sin dal debutto. Talento ed esperienza per i due veterani dei prototipi come il comasco Davide Uboldi e il sassarese scalatore e pistard Omar Magliona e pronti a ricevere gli applausi della grande tribuna di Pergusa i siciliani Alessio Selvaggio, giovanissimo ennese al terzo anno nella serie, e gli esperti Giuseppe Nicolosi da Catania Davide Di Benedetto dalla provincia di Agrigento. Primi giri di pista per le Wolf con le prove libere dalle 9 e alle 13.