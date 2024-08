Il Comune di Enna lascia l'Ente autodromo di Pergusa

Il consiglio comunale di Enna ha bocciato, 13 voti contrari e 11 a favore, la proposta del sindaco Maurizio Dipietro di prorogare per un altro anno lo statuto del consorzio autodromo di Pergusa di cui il Comune è socio insieme al libero consorzio e all’Aci, in scadenza il 2 agosto prossimo. Decisivo è stato il voto in aula dell’opposizione all’amministrazione nonostante la proposta di Dipietro di una anno di proroga a cui le opposizioni hanno risposto con un controproposta di ridurre la proroga a 6 mesi.

«Siamo esterrefatti dalla scelta delle opposizioni di deliberare la fuoriuscita del comune di Enna dall’ente autodromo di Pergusa - scrivono in un documento i consiglieri di Fratelli d’Italia, Mpa e una parte di Siamo Enna - Una scelta scellerata e incomprensibile priva di qualsivoglia proposta politica e prospettiva per Pergusa. In un momento in cui il lago è in sofferenza che senso ha decidere di uscire dall’ente autodromo? Siamo sgomenti. Ci chiediamo, per quali oscuri interessi, oscuri perchè nessuna motivazione politica ragionevole stasera è stata fornita. Cosi si è deciso di uccidere definitivamente Pergusa».