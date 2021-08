Amichevole: il Palermo pareggia 1-1 contro l'Enna

Finisce 1-1 l'amichevole tra Enna e Palermo. Su uno svarione di Marong il vantaggio dell'Enna, il pareggio del Palermo con Lancini sugli sviluppi di un calcio d'angolo, contestato dai padroni di casa. Rispetto alle uscite precedenti, sembra un passo indietro da parte della formazione rosanero.

Saranno sicuramente i carichi di lavoro, il gran caldo di oggi, le motivazioni e probabilmente la maggiore voglia di mettersi in mostra da parte dei padroni di casa, sta di fatto che è venuta fuori una gara molto bloccata e con pochissime occasioni da rete. Paradossalmente forse l'Enna ne ha costruite di più del Palermo, impegnando i portieri rosanero in qualche occasione.

Filippi a fine gara si è detto comunque soddisfatto di alcune trame di gioco sebbene non abbia potuto negare che in fase di finalizzazione c'è ancora da lavorare. Il Palermo che è sceso in campo ad Enna è molto vicino alla formazione titolare, oggi priva di Valente e Brunori. E proprio l'attaccante giunto oggi in città dovrà risolvere qualche problema di finalizzazione che anche oggi è emerso nell'amichevole di Enna. Alcuni giocatori sono ancora indietro, Fella su tutti, sicuramente lontano dai suoi standard normali.

Ma è soltanto un'amichevole e va presa come calcio d'agosto, riflettendoci, ma senza allarmismi. A meno che per dare il meglio di sé il Palermo non ha bisogno di avversari pari o superiori visto che nelle precedenti amichevoli con Potenza Monopoli e Salernitana i rosa avevano fatto decisamente meglio di oggi.

