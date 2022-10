Enna, prima laurea anticipata in giurisprudenza alla Kore: “Farò il magistrato”

La studentessa Stefania Maria Caruso di anni 22, oggi ha conseguito la Laurea Magistrale quinquennale in Giurisprudenza con voto 110/110 e lode, terminando il proprio corso di studi in soli 4 anni (evento che accade per la prima volta presso l’Ateneo Universitario della Kore di Enna).

Titolo della Tesi di Laurea: “Intelligenza artificiale e diritto: uno studio diacronico e sincronico” relatore il docente di Diritto Romano Salvatore Cristaldi, presidente di commissione Salvatore Curreri. Nei progetti futuri e imminenti della neo dottoressa Stefania Maria Caruso, la partecipazione al prossimo concorso in Magistratura.

Nel video il discorso di apprezzamento preventivo e di proclamazione del presidente di Commissione Curreri.

© Riproduzione riservata