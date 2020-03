Da Piazza Armerina a Roma con la grande passione per il tennis

Da Piazza Armerina a Roma con la passione per il tennis. Al Tc Piazza Armerina al momento si stanno giocando i match degli Assoluti Provinciali che tappa dopo tappa porteranno i primi classifica a sfidarsi presso il prestigioso Foro Italico di Roma. Passione e determinazione, chi ha l’amore per il tennis guarda sempre avanti e spera di poter coronare il sogno di poter giocare a Roma. “Un sogno difficile ma non impossibile – dice il presidente del Tc Piazza Armerina – nel tennis chi non ci crede è perduto e allora giochiamocela fino in fondo”.

© Riproduzione riservata