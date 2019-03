Sospensione dell'erogazione idrica nei comuni di Enna, Calascibetta, Piazza Armerina, Valguarnera. Lo comunica Acquaenna scpa dopo l'interruzione dell'Acquedotto Ancipa "Basso", da parte della Società Siciliacque, per consentire l'esecuzione di un intervento di riparazione urgente in Contrada Canalotto in territorio del comune di Leonforte. Da oggi e fino alle prossime 24 ore i comuni rimarranno senz'acqua.

