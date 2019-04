Arresti per droga nel territorio di Villarosa, in provincia di Enna. I carabinieri della Compagnia di Enna stanno dando esecuzione a un provvedimento di applicazione di misure cautelari in carcere, agli arresti domiciliari e dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza, emesso dal gip del tribunale di Enna, nei confronti di cinque soggetti villarosani, indagati a vario titolo per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

