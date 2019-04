Villarosa, nasconde un panetto di hashish: arrestato

È stato riconosciuto e fermato per strada dai carabinieri ed ha mostrato parecchio nervosismo. Così è scattata la perquisizione domiciliare ed è saltato fuori un panetto di hashish. I carabinieri di Enna hanno arrestato Giovanni Romano, di 37 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di hashish.

I militari hanno trovato panetto di hashish del peso di circa 100 grammi e altri 20 grammi della stessa sostanza, confezionata in dosi pronte per essere spacciate, per un peso complessivo di circa 120 grammi.

Romano è stato denunciato alla Procura della Repubblica del tribunale di Enna in stato di arresto e portato nel carcere Luigi Bodenza. I giudice ha convalidato l’arresto e sottoposto Romano alla misura agli arresti domiciliari.

