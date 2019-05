Ictus a bordo di un traghetto per Catania, ennese salvato dalla Guardia costiera

Dispiegamento di uomini e mezzi ieri mattina per effettuare in emergenza una evacuazione medica, che ha coinvolto i militari della Guardia costiera e il personale del 118. Poco più di un'ora è stata necessaria per soccorrere in alto mare un uomo di Enna colpito da ictus, trasportarlo a terra e, da qui, in ospedale a Catania.

L'allarme è partito alle 9,15 di ieri dal traghetto Euroferry Olimpia in navigazione da Salerno diretto a Catania, distante ancora 50 miglia. Un uomo, di cinquantanove anni della provincia di Enna, aveva accusato un ictus in corso e i medici di bordo hanno riscontrato che le sue condizioni richiedevano un immediato ricovero in una struttura specializzata per fronteggiare il malore.

Del caso veniva avvisata la sala operativa della Capitaneria di porto di Catania e successivamente il Reparto operativo del 11° Maritime Rescue Sub Centre che provvedeva a inviare subito la motovedetta Sar Cp 304 insieme ad un elicottero.

