La Facoltà di Medicina a Enna, il ministro Bussetti: "Ci stiamo lavorando"

"Al lavoro per il potenziamento dell'offerta universitaria, in particolare per la creazione della quarta facoltà di medicina in #Sicilia, nell'Ateneo di #Enna. Un lavoro avviato grazie alla sinergia e alla collaborazione tra MIUR Social, Regione Siciliana e Rettori delle quattro università dell'Isola". Così in un post su Facebook il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti commenta la riunione che si è svolta oggi a Roma sull'istituzione della Facoltà di Medicina nell'ateneo di Enna.

All'incontro erano presenti, oltre al ministro, il Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR Giuseppe Valditara, i 4 rettori siciliani (Cuzzocrea, Micari, Puglisi e Basile), il presidente della Regione Nello Musumeci, l'assessore regionale all'Istruzione Roberto Lagalla e l'onorevole Alessandro Pagano. (ANSA)

