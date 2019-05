L’auto di un carabiniere della stazione di Barrafranca è stata distrutta dalle fiamme appiccate questa notte alla vettura parcheggiata vicino alla caserma.

Convocato per questo pomeriggio dal prefetto di Enna, Giusi Scaduto, il Comitato per l’ordine e la sicurezza con i vertici delle Forze dell’ordine, il procuratore capo di Enna e il sindaco di Barrafranca, per fare il punto sulla situazione della criminalità nel centro dell’Ennese. ANSA

