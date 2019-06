Rapinò anziana a Regalbuto, pregiudicato finisce nuovamente in cella

Ennesimo arresto per Stefano Meli, 41 anni di Regalbuto, anche questa volta è accusato di una rapina violenta ad una anziana.

I carabinieri della Compagnia di Nicosia hanno eseguito l'arresto su ordine del Tribunale di Enna, in ordine al reato di tentata rapina aggravata.

Un reato che non è la prima volta che gli viene contestato. Meli, che risulta pluripregiudicato, infatti, era stato già arrestato a novembre del 2015, con altri pregiudicati, per delle rapine in danno di anziane signore che si erano verificate a Regalbuto nell'estate del 2015.

Per quanto riguarda l'arresto di giovedì sera i fatti che lo hanno fatto scattare sono riferiti al 5 maggio scorso quando Stefano Meli, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si sarebbe introdotto nell'abitazione di un'anziana signora di Regalbuto e, dopo averla aggredita afferrandola per il collo e percuotendola, avrebbe tentato di appropriarsi degli oggetti in oro che la signora aveva in casa.

