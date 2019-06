Tenta di investire due poliziotti per sfuggire a un posto di blocco, arrestato a Regalbuto

Tenta di investire con l'auto due poliziotti per sfuggire a un posto di blocco. Inseguito e fermato dagli agenti, a Regalbuto un 26enne Marco Scaglione, pregiudicato, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato, nonché per guida senza patente reiterata in due anni.

L'episodio è accaduto la scorsa notte, durante i controlli effettuati dalla polizia stradale di Enna, insieme con l’Ufficio Sanitario della Questura. Durante il servizio, un agente della stradale intimava l'alt a Scaglione, il quale pur avendolo notato proseguiva a velocità sostenuta e, a un certo punto, con una manovra pericolosa tentava di investire i due poliziotti che avevano provato a fermarlo. Il 26enne riesce così a sfuggire dirigendosi verso il paese. Inizia quindi l'inseguimento. I poliziotti, aiutati anche dai carabinieri di Regalbuto, attraverso il numero di targa riescono a risalire al proprietario dell'auto e si recano in casa di quest'ultimo.

Scaglione, a quel punto scoperto, ha ammesso le sue responsabilità, riferendo di avere effettuato tale manovra perché la sua auto non era assicurata né revisionata, mentre lui era alla guida senza patente. Ha ammesso inoltre di avere fatto uso di sostanze stupefacenti. Data la pericolosità manifestata dall’uomo - fra l’altro gravato già da precedenti penali e di polizia per vari reati, quali rapina, lesioni nonché per altri reati contro il patrimonio - Marco Scaglione è stato arrestato, e sottoposto ai domiciliari su disposizione della autorità giudiziaria, la Procura della Repubblica che coordina le indagini, nella persona del sostituto procuratore Domenico Cattano.

I poliziotti hanno riportato solo lievi contusioni. Sono in corso ulteriori accertamenti per confermare l’eventuale uso di sostanze stupefacenti dell’uomo.

© Riproduzione riservata