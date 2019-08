Tentata violenza a Piazza Armerina, denunciato da una turista

Denunciato per violenza a Piazza Armerina. E' accaduto nella giornata del 4 agosto quando al 112 è giunta la telefonata di una turista belga che ha riferito si essere stata molestata lungo una strada di campagna. La donna ha raccontato che un uomo a bordo di una moto ape, si era offerto di darle un passaggio dopo averla vista, appiedata, sulla strada che conduce alla Villa Romana del Casale.

L’uomo, tuttavia, ha imboccato una via secondaria ed è giunto presso un’abitazione abbandonata dove ha tentato di abbracciare la ragazza. Quest’ultima è riuscita però a divincolarsi e a scendere dalla moto ape. L'uomo, sentitosi rifiutare, le ha chiesto scusa ma al contempo l'ha afferrata per un braccio e ha tentato di riappacificarsi per accompagnarla presso il sito archeologico.

La donna si è quindi divincolata nuovamente dalla presa e finalmente è riuscita a contattare le forze dell'ordine. Gli operatori, seguendo la descrizione dell'uomo, hanno attivato subito le ricerche fino a quando hanno intercettato un soggetto corrispondente alle caratteristiche somatiche descritte. L'uomo è stato dunque condotto in commissariato dove è stato riconosciuto dalla turista. G.M., 40 anni, è stato dunque indagato per reato di violenza privata.

