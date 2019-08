Danni per il maltempo a Enna, via Mazza chiusa sino a lunedì

La via Salvatore Mazza, a Enna Bassa, strada che garantisce l'accesso alla facoltà di Psicologia della Kore continuerà a rimanere chiusa fino a domani, quando saranno effettuati i necessari interventi di messa in sicurezza. Si dovranno ripristinare le caditoie stradali attraverso lo svuotamento, la pulizia e la realizzazione delle relative coperture. La strada ritornerà ad essere percorribile non appena completati gli interventi.

L'arteria è chiusa dal tardo pomeriggio di venerdì dopo che le abbondanti precipitazioni piovose l'hanno completamente allagata.

Immediato l'intervento delle squadre della Protezione civile cittadina che hanno tentato di risolvere il problema, ma non è stato sufficiente perché è necessario un intervento complessivo che sarà avviato, fanno sapere dal comune, lunedì.

La via Salvatore Mazza, proprio davanti all'ingresso al padiglione universitario che ospita la facoltà di Psicologia, si allaga con grande facilità anche con precipitazioni meno intense rispetto al violento temporale che venerdì pomeriggio si è abbattuto sulla città.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE