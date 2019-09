Disagi all'Asp di Enna, prenotazione bloccate al Cup

Non c'è pace per gli utenti del Cup, il Centro unico di prenotazione, dell'Asp di Enna. Da tre giorni si registrano, in tutte le postazioni Cup disagi legati al sistema che gestisce le prenotazioni e che si concretizzano nella impossibilità di prenotare esami e viste specialistiche. I disagi si sono registrati a partire da mercoledì e fino a ieri sono stati una costante. Il direttore generale dell'Asp, Francesco Iudica, parla di «disagi che stiamo subendo» mentre non è stato possibile parlare con il responsabile del servizio Cup, Franco Latona.

Come si diceva, mercoledì si sono registrati i primi disagi al sistema che non ha funzionato per l'intera mattina, quindi giovedì ancora disagi, sebbene parziali, perché poi il sistema ha ripreso a funzionare a partire dalle 10,15 infine ieri giornata nera perché per l'intera mattinata il servizio è rimasto inutilizzabile e adesso le prenotazioni potranno essere fatte, sempre che il sistema funzioni, solo lunedì.

Un bel disagio per chi aveva necessità di prestazioni sanitarie e che solo in parte è stato superato dalla buona volontà dei sanitari, che ancora una volta hanno dimostrato di avere a cuore il bene e le esigenze dei pazienti, prendendo, ma è solo un esempio, i campioni da esaminare nei laboratori degli ospedali dell'Asp, in maniera sospesa e in attesa che vengano perfezionate le ricette.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

