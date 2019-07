Asp di Enna, incrementato il servizio CUP

Variazione nelle fasce orarie del CUP e del call Center all'Asp di Enna. “A seguito del potenziamento del CUP con l’assegnazione di risorse aggiuntive di personale, sono state ampliate le fasce orarie di apertura degli sportelli e del call center e presso le sedi dei Poliambulatori”. Lo rende noto il direttore dell’Assistenza Specialistica e del CUP, Francesco La Tona.

Attivato inoltre anche un Web Cup per agevolare le prenotazioni attraverso il sito aziendale. “La direzione ha intrapreso svariate iniziative volte a facilitare l’accesso da parte del cittadino alle prestazioni specialistiche ambulatoriali tra cui il Web Cup. A breve – continua La Tona – saranno installati i totem multifunzione presso

i punti di prenotazione che consentiranno sia di gestire l’accesso sia di pagare il ticket, modalità che si

aggiunge a quelle attualmente possibili presso lo sportello del CUP, tramite conto corrente postale o presso

gli sportelli della Lottomatica".

"L’Azienda Sanitaria Provinciale - aggiunge - coglie l’occasione per ricordare ai cittadini che è stata avviata, da circa due mesi, la possibilità di gestire la prenotazione delle prestazioni specialistiche anche presso le farmacie, attività per la quale la convenzione con Federfarma prevede, in atto, un onere aggiuntivo a carico dell’utenza”.

