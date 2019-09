Un violento nubifragio si è abbattuto ad Enna. Pioggia, vento e grandine stanno flagellano il capoluogo ma anche l'hinterland.

Difficile la circolazione tra Enna alta ed Enna Bassa dato che la via Pergusa, la strada di accesso alla parte alta del capoluogo si è trasformata in un fiume. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti.

