Enna, presunte irregolarità sui rifiuti: esposto del M5S

"Sul mancato trasferimento dei mezzi, degli impianti e del relativo personale dalla società EnnaEuno alla Srr" il Movimento 5 Stelle ha presentato un esposto alla Procura per "accertarne le cause e, conseguentemente, gli eventuali responsabili". Il documento è stato firmato dal senatore Fabrizio Trentacoste, dal deputato all'Ars Giampiero Trizzino e dai consiglieri comunali Cinzia Amato e Davide Solfato.

"Gli impianti, i mezzi e le attrezzature - affermano i Cinquestelle in una nota con cui hanno diffuso la notizia - sono stati acquistati e realizzati tutti con fondi pubblici. In primis, l'impianto di compostaggio di Dittaino, realizzato dalla Provincia di Enna e finanziato con ordinanza del settembre 2004 del Commissario per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, per un importo comprensivo di 3.490.500 euro.

L'impianto è stato consegnato all'Ato nel 2007, ma non è mai entrato in funzione, arrecando un grave danno all'intero territorio, basti pensare che l'umido è il 35 percento del totale dei rifiuti".

"E ancora - continuano il senatore Trentacoste e i due consiglieri Amato e Solfato - il centro intercomunale per il recupero dei rifiuti urbani, nel territorio di Gagliano Castelferrato, è stato realizzato con finanziamento commissariale del dicembre 2004, per 3.671.567 euro, ma anche questo non è stato messo in funzione". E infine, - concludono i tre portavoce Cinquestelle dell'Ennese - i mezzi e le attrezzature per la raccolta differenziata dell'ATO EnnaEuno sono stati acquisiti e finanziati con fondi comunitari".

