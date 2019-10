Piazza Armerina, controlli sul territorio: multe e sequestri

Intensi controlli sul territorio operati la scorsa settimana dal Polizia di Piazza Armerina. Un bilancio consistente che ha visto schierare dodici posti di blocco.

Sono state 56 le persone identificate e 56 i veicoli controllati sanzionando 10 persone per mancato rispetto del Codice della strada e sequestrando tre veicoli di cui due per mancata copertura assicurativa e uno per guida senza patente.

Gli agenti inoltre hanno proseguito con cinque controlli domiciliari.

