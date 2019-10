Piazza Armerina, casalinga ubriaca al volante: patente ritirata e auto requisita

Guidava completamente ubriaca la donna che è stata denunciata penalmente dai carabinieri della Compagnia di Piazza Armerina alla quale i militari hanno sequestrato l'auto e ritirato la patente di guida nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio che ha coinvolto anche i comuni di Barrafranca, Pietraperzia, Valguarnera e Aidone.

Un giovane di Barrafranca, che aveva mezzo grammo di hashish è stato segnalato al prefetto di Enna come assuntore. A Piazza Armerina, come si diceva, i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia guidata dal capitano Emanuele Grio, hanno denunciato alla Procura di Enna una donna che è risultata positiva agli accertamenti alcolemici.

Come spiega una nota della comando provinciale dell'Arma, l'automobilista «aveva un tasso alcolemico nel sangue nettamente superiore al consentito: circa 2,4 g/l. I militari hanno quindi provveduto a ritirare la patente di guida al conducente del veicolo e sequestrato lo stesso. La donna dovrà rispondere penalmente per il reato di guida in stato di ebbrezza».

