Fuori pericolo i sette salesiani feriti sulla Palermo-Catania: tornavano alla Comunità Alloggio di San Gregorio

Sono tutti fuori pericolo i sette feriti dell'incidente di ieri (domenica 21 aprile) sull'autostrada Palermo-Catania. È quanto si apprende da un comunicato diffuso dall'Ispettoria salesiana sicula San Paolo. «Dalle informazioni che ci giungono dagli ospedali, dove sono ricoverati i feriti, nessuno è in pericolo», rende noto l'ufficio di comunicazione sociale dei Salesiani Don Bosco della Sicilia. «Ovviamente - aggiungono i Salesiani - seguiamo con attenzione l’evolversi della situazione».

Dal comunicato viene fuori che l'ipotesi principale, sulle cause dell'incidente, sia la foratura di una gomma del pulmino che trasportava il gruppo, di ritorno a Catania dopo un incontro avvenuto a Palermo, la Festa dei giovani del Movimento Salesiano. «Un pulmino della Comunità Alloggio di San Gregorio di Catania - si legge nella nota - ha avuto un brutto incidente sull'autostrada A19 Palermo-Catania in direzione Catania tra gli svincoli di Catenanuova e Agira (ma il chilometro indicato dall'Anas, 147,300, si trova nel tratto fra Dittaino ed Agira, ndr). Secondo i primi accertamenti della polizia stradale, la causa dell'incidente è legata all'improvvisa esplosione di uno pneumatico», in seguito al quale «il mezzo ha perso stabilità ed è sbandato, andando fuori strada». Nella serata di ieri, ad ogni modo, è stata formulata anche una seconda ipotesi, quella della presenza in autostrada di un animale, ma non c'è alcuna conferma. L'autostrada è stata bloccata lungo la carreggiata in direzione di Catania.