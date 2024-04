Il pulmino si schianta in autostrada, potrebbe avere colpito un animale: sette feriti, due di loro sono gravissimi

Il pulmino sbanda all'improvviso e si schianta contro le barriere di protezione: restano ferite sette persone (tre maggiorenni e quattro minorenni) del Don Bosco di Catania, tre di loro sono in gravi condizioni, in codice rosso. Due ragazzi, in particolare, gravissimi e sono stati trasferiti in elisoccorso in un ospedale di Catania.

Il gruppo, formato da giovani calciatori, stava tornando da Palermo, dove aveva partecipato a un incontro religioso. L'incidente è avvenuto al km 147,300, nel tratto fra Dittaino ed Agira. I primi a prestare soccorso sono stati i conducenti delle auto che transitavano in quel momento sulla Palermo-Catania. Nell’arco di una decina di minuti sono arrivate decine di richieste di intervento ai centralini delle forze dell’ordine, in particolare della polizia stradale, al 118 e ai vigili del fuoco. Sono intervenute quattro ambulanze. Il tratto, che si trova fra gli svincoli di Mulinello ed Agira, in direzione Catania, è stato chiuso per consentire l’intervento dei soccorsi. Non sono coinvolti altri veicoli. Sul posto sono subito andato i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna e del distaccamento di Leonforte per i soccorsi ai feriti. Sono intervenute anche le squadre dell'Anas.