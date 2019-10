Droga a Piazza Armerina, 38enne incastrato dall'app YouPol

Un 38enne, Antonino Bevilacqua è stato arrestato giovedì scorso dagli agenti delle Volanti del Commissariato di polizia di Piazza Armerina per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente (marijuana e hashish).

I poliziotti hanno fermato un'auto con a bordo due persone, già note alle Forze dell’Ordine per precedenti specifici in materia di sostanze stupefacenti. Nel veicolo sono stati trovati a Bevilacqua alcuni grammi di marijuana e la perquisizione si è spostata nella sua abitazione. All’interno della camera da letto, sono stati trovati due pacchetti contenenti in totale circa 150 grammi di marijuana e un bilancino elettronico intriso di cocaina e, nascosto all’interno del contatore elettrico, un involucro di circa 17 grammi di hashish.

L'uomo era stato segnalato, a Pietraperzia, pochi giorni fa, grazie all'app YouPol, per un’attività di spaccio vicino il parco giochi.

I poliziotti hanno sequestrato la sostanza stupefacente e arrestato l’uomo. Ultimate le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, lo hanno sottoposto agli arresti domiciliari.

