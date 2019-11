A Troina il raduno contro la mafia dei pascoli

Una manifestazione contro la mafia dei pascoli, oggi in città. La solidarietà piena di Legambiente Sicilia che si schiera accanto alla parte sana della città di Troina, dopo che a fine ottobre lo sconfinamento di vacche nei terreni dove pascolano gli «Asini della legalità» al sindaco, Fabio Venezia, sono sembrati un chiaro segnale che la mafia non si arrende e vuole nuovamente impossessarsi dei terreni che gli sono stati sottratti.

"Ancora una volta - scrive Legambiente in una nota - ci si distingue, da un lato chi, come Troina, con il suo sindaco Sebastiano Fabio Venezia, che ricevette il premio Angelo Vassallo, per la sua attività volta a isolare la pressante mafia dei pascoli, dall’altro chi vuole a tutti i costi segnare il ritorno delle pressioni, delle intimidazioni, delle minacce e dei danneggiamenti violenti".

