Troina, in piazza per dire "no" alla mafia dei pascoli

Un territorio in piazza per dire no alla mafia dei pascoli. La manifestazione a sostegno dell'amministrazione comunale dopo gli atti intimidatori, di fine ottobre, si è trasformata in una mobilitazione collettiva che con un bagno di folla ha sostenuto l'azione antimafia portata avanti dall'amministrazione guidata dal sindaco Fabio Venezia.

Così amministratori, cittadini, Coldiretti, Legambiente, associazioni antiracket e il presidente della commissione regionale antimafia Claudio Fava si sono dati appuntamento, ieri mattina, in piazza Falcone-Borsellino per la manifestazione di solidarietà dopo i recenti fatti che hanno rischiato di far morire «Gli asini della legalità».

Da tutte le parti, e soprattutto da parte dell'amministrazione comunale, il messaggio lanciato dalla manifestazione è che rispetto a quanto è stato fatto nella lotta contro la criminalità organizzata che aveva messo e tenuto per decenni le proprie mani sui terreni del demanio comunale troinese, non si arretra di un solo passo, ma la proposta è anche che Troina diventi «la capitale della legalità».

Una proposta questa che non scoraggia chi, come il sindaco Fabio Venezia, da quando amministra Troina ha fatto una scelta di legalità pagata anche a duro prezzo visto che ormai da anni vive sotto scorta. «C'è la speranza - dice Venezia - affinché questa terra possa riscattarsi dall'oppressione mafiosa e possa rinascere».

