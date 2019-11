Ospedale di Leonforte, attivato lo sportello antiviolenza

Attivo da qualche giorno all'ospedale Ferro-Branciforti-Capra di Leonforte lo sportello anti-violenza che è stato inaugurato domenica e che presta la sua consulenza grazie alla sinergia tra l'Asp di Enna e l'Associazione Donne Insieme «Sandra Crescimanno» che è impegnata quotidianamente nella lotta contro la violenza sulle donne ed opera attraverso una rete di volontariato specializzato.

All'inaugurazione ha partecipato il direttore del Distretto sanitario di Agira, il dottore Giuseppe Bonanno che, sottolineando la bontà dell'iniziativa, ha ringraziato l'Associazione per l'impegno e ribadito la collaborazione dell'Asp.

Presente pure la presidente provinciale della «Sandra Crescimanno», Maria Grasso e la dottoressa D'Accorso in rappresentanza dei volontari locali, che hanno ringraziato l'Asp per la disponibilità dimostrata e per il fatto che anche a Leonforte, finalmente, è possibile avere un punto di riferimento certo a cui potersi rivolgere per qualsiasi problematica che coinvolge in particolare le donne vittime di diverse forme di violenza.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE