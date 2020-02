In arrivo due nuovi medici all'ospedale di Leonforte

Ieri al Ferro - Branciforti-Capra il direttore generale dell'Asp di Enna, Francesco Iudica, ha annunciato l'arrivo di due nuovi medici per contrastare, ma solo questo non basta, la cronica carenza di personale che sta facendo rischiare la chiusura dell'ospedale e proprio per questo è stata organizzata, nei giorni scorsi una manifestazione dal sindaco di Leonforte, Carmelo Barbera, a cui si sono aggregati anche i sindaci di Agira, Assoro e Nissoria.

I due nuovi medici, sono una radiologa che presterà servizio la mattina ed inoltre il servizio sarà potenziato attraverso, come ha detto il direttore sanitario dell'Asp Emanuele Cassarà, dalla teleradiologia che dovrebbe entrare in funzione in breve tempo, ma senza, ancora una data precisa. L'altro medico è una fisiatra.

Fra problemi sollevati nell'incontro di ieri quello della carenza di personale e di mezzi adeguati per il buon funzionamento dell'ospedale. Già ad ottobre scorso il sindaco Barbera con propria ordinanza aveva sottolineato le gravi carenze legate alla mancanza di personale. Ma questo problema sarebbe collegato solamente, almeno così sostiene la direzione generale dell'asp, al fatto, che pure è reale, che i medici si rifiutano di lavorare in sedi periferiche. Anche se questa scelta è condizionata spesso dal fatto che i contratti proposti sono nella stragrande maggioranza dei casi a tempo determinato.

Per quanto riguarda la strumentazione utilizzata in ospedale dovrebbe arrivare uno strumento nuovo. Ed è stato lo stesso direttore generale ad annunciare che presto ne arriverà una nuova, sebbene non si sappia esattamente quando arriverà.

