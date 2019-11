Droga, un arresto in città e due segnalati a Piazza Armerina

Sono tre le persone fermate, fra Enna e Piazza Armerina, dai carabinieri e trovate in possesso di droga. Nella tarda serata di martedì scorso i carabinieri della Compagnia di Enna hanno arrestato un ventenne, in flagranza, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'arresto, che era scattato perché il giovane aveva 1 grammo di cocaina e 50 grammi di marijuana, è stato convalidato dal gip di Enna che ha disposto la remissione in libertà e sottoposto il giovane all'obbligo di firma.

A Piazza Armerina i carabinieri della Stazione hanno fermato due giovani che viaggiavano su uno scooter e non indossavano il casco, uno aveva 5 grammi di marijuana e l'altro 0,8 grammi dello stesso tipo di sostanza stupefacente. Il primo è stato denunciato per spaccio, il secondo segnalato alla Prefettura come consumatore.

