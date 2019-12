Lascia Ragusa il capo della Squadra Mobile che indagò sul delitto di Loris

Duemila arresti, 1800 denunce, centinaia di operazioni. Su tutte le indagini sull'omicidio di Loris Stival. Antonino Ciavola, capo della Mobile di Ragusa da lunedì dirigerà la Mobile di Enna. Ieri è stato il momento del saluto che ha fatto registrare momenti di commozione nel ricordo delle operazioni più importanti in tema di migranti, droga, caporalato "in cui la Squadra Mobile di Ragusa - ha detto il questore Giusy Agnello - ha fatto scuola in Italia".

Toccante, così come riporta Giada Droker in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, la consegna di una targa da parte di Davide Stival, papà di Loris, il bimbo ucciso da Veronica Panarello il 29 novembre del 2014: un lungo abbraccio riconoscente.

