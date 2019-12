Enna, insediato il capo della Mobile che a Ragusa indagò sul delitto di Loris

Si è insediato questa mattina il nuovo Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Enna, Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Antonino Corrado Ciavola. Ha lasciato la guida dello stesso reparto a Ragusa dove si è distinto per essersi occupato del caso dell'uccisione del piccolo Loris.

Nei giorni scorsi, proprio nella città aretusea si è tenuta una cerimonia commovente di saluto alla presenza anche del padre del bimbo, Andrea Stival, che ha donato al poliziotto una targa.

Oggi, Ciavola è stato ricevuto dal Questore, dal Vicario del Questore e da tutti i Funzionari per una prima riunione operativa. Il capo della Mobile ha pure diretto, per alcuni periodi, il Commissariato di P.S. di Modica, la Divisione Polizia Anticrimine e l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sempre presso la Questura di Ragusa.

Laureato in Giurisprudenza e in Scienze delle Investigazioni, è in possesso del Master di II livello in Scienze della Sicurezza e dell’abilitazione all’esercizio della professione forense e ricopre l’incarico di docente esterno per materie giuridiche presso Atenei e Istituti pubblici. Ha pure frequentato specifici corsi per l’ordine pubblico, le tecniche investigative e scientifiche, la lotta al traffico di esseri umani e le indagini finanziarie.

