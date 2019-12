Nell'Ennese chiuso un tratto della statale 120 per la rottura di una tubatura

Sulla strada statale 120 dell’Etna e delle Madoniè è provvisoriamente chiuso il tratto all’altezza del km 93,700 a Sperlinga, in provincia di Enna, a causa della rottura di una tubatura dell’acquedotto sottostante il piano viabile.

Le deviazioni prevedono il seguente percorso alternativo: da Gangi verso Nicosia/Sperlinga, percorrere la SP14 e la SP46 fino a Villadoro, la SP19 fino all’innesto con la SS117 per Nicosia e all’innesto con la SS120 per Sperlinga. Viceversa da Nicosia/Sperlinga verso Gangi. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità.

